У Житомирі на перехресті Київської та Князів острозьких зіштовхнулись Hyundai та "Жигулі", травми отримали двоє людей, рух ускладнено

У Житомирі на перехресті вулиць Київської та Князів Острозьких зіштовхнулись "Жигулі" та Hyundai , внаслідок ДТП травми отримали двоє людей, рух ділянкою дороги ускладнено, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора".
Аварія сталась близько 15-ої години на перехресті Київської та Князів Острозьких. На місці працюють поліцейські, а також дві бригади "швидкої".
"Дві особи отримали тілесні ушкодження. Рух частково ускладнено. Патрульні поліцейські забезпечують охорону місця події та безпеку дорожнього руху. Матеріали дорожньо-транспортної пригоди оформлюватимуть слідчі", - повідомили у патрульній поліції.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.