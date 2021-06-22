У Житомирі оголосили тендер на реконструкцію аеродромного комплексу аеропорту "Житомир" на майже півмільярда гривень

У Житомирі оголосили тендер на реконструкцію аеродромного комплексу аеропорту "Житомир", варість робіт, вказана у тендерній документацію складає майже півмільярда гривень, відповідна закупівля опубілкована на Prozorro
, передає "Замкова гора"
.
У проєкті робіт передбачено рооти з облаштування освітлення, водовідведення, реконструкцію перонів аеропорту, а також розширення злітно-посадкової смуги.
"Посилення існуючого асфальтобетонного покриття ШЗПС з подовженням до 2500м ; розширення існуючого покриття ШЗПС до 45 м;", - йдеться в умовах закупівлі.
За умовами тендеру підрядник має завершити роботи до кінця цього року. Вартість робіт складає 476,3 млн гривень.