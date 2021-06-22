На водосховищі у Малині втопився чоловік
- 22.06.2021, 11:36,
- Житомирщина
На водосховищі у Малині втопився 45-річний чоловік, про це повдомили в управлінні цивільного захисту населення Житомирської ОДА, передає "Замкова гора"
.
Трагедія сталася 20 червня у м. Малині. На Ворсівському водосховищі внаслідок необережного поводження на воді втопився чоловік, 1976 року народження. На місце надзвичайної події прибули рятувальники 13 пожежно-рятувальної частини, які й проводили роботи по вилученню загиблого з води.
Зазначимо, що цьогоріч на водних об'єктах області загинуло вже 9 осіб та ще 1 особу травмовано.
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