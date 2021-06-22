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У Овручі відкрили реконструйоване приймальне відділення місцевої лікарні

У Овруцькій лікарні відкрили реконструйоване приміщення приймального відділення, про це на своїй сторінці у ФБ повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає "Замкова гора".

Міська лікарня в Овручі є багатопрофільним опорним лікувальним закладом, що надає цілодобову невідкладну та планову медичну допомогу майже 70 тисячам жителів Овруцької громади та об’єднаного Коростенського району.

"У світлому та просторому відділенні овруцької лікарні функціонує сучасне потужне діагностичне обладнання – комп'ютерний томограф, апарат УЗД та цифровий рентген, закуплені за майже 20 мільйонів гривень з державного бюджету.", - написав Бунечко на своїй сторінці.

Зазначимо, що реконструкція відділення тривала 10 місяців, це вже четверте таке відремонтоване відділення на території області.

У Овручі відкрили реконструйоване приймальне відділення місцевої лікарні


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