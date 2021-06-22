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На Житомирщині протягом вихідних під колеса автомобілів потрапили двоє дітей

Під колеса автомобілів потрапили двоє дівчаток віком 9 та 10 років. Нині вони знаходяться в лікувальних закладах. Поліцейські встановлюють всі обставини подій, про це повідомили у відділі комунікацівї ГУНП області, передає "Замкова гора".

Одна з ДТП сталася 21 червня на автошляху Київ-Ковель, поблизу с. Великого Дивлина Лугинської територіальної громади.

Попередньо, водій автомобіля «Renault Scenic», 32-річний житомирянин, рухаючись автодорогою Київ-Ковель через населений пункт, вчинив наїзд на 9-річну місцеву жительку, яка раптово виїхала велосипедом на автошлях.

У результаті ДТП дівчинка отримала травми та була ушпиталена до Олевської райлікарні.

Ще одна ДТП за участі дитини сталася 19 червня у с. Сонячному Житомирського району. На трасі Київ-Чоп 36-річний водій автомобіля ЗАЗ, рухаючись у напрямку с. Світина, вчинив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переводила велосипед дорогою.

У наслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження та була ушпиталена до відділення інтенсивної терапії дитячої обласної лікарні.

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