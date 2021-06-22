На Житомирщині станом на 22 червня зареєстровано 3 нових підтверджених випадки COVID-19
- 22.06.2021, 10:16,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 3 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померла одна людина, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 22.06.2021 (за минулу добу – 21 червня) зареєстровано 3 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88295 випадків захворювання, 85943 людей одужали, 1782 випадки закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-