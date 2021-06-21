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На Житомирщині через ревнощі чоловік ножем поранив двох односельчан

Уночі 20 червня у с. Стрижівці між місцевими жителями виник конфлікт, у результаті якого один з чоловіків завдав тілесні ушкодження двом іншим. Поранених ушпиталили, а причетного до події затримали поліцейські про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Близько 22:50 до відділу поліції №2 (м. Коростишів) Житомирського РУП надійшло повідомлення від медиків про спричинення ножових поранень двом чоловікам. Відтак на місце події у с. Стрижівку вирушила слідчо-оперативна група.

Попередньо, між місцевими жителями віком 39, 37 та 32 років виник конфлікт через ревнощі. У результаті старший з чоловіків поранив своїх опонентів. З травмами різного ступеню тяжкості двох селян ушпиталили до Коростишівської райлікарні, де їм провели оперативні втручання. Нині стан поранених стабільний.

Правоохоронці вилучили з місця події низку речових доказів та зібрали свідчення очевидців.

39-річного місцевого жителя, причетного до завдання поранень, поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.


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