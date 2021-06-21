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У Житомирській обласній лікарні вперше провели операцію з пересадки нирки

У Житомирській обласній клінічній лікарні ім. Гербачевського вперше пересадили нирку пацієнту, про це повідомили на Facebook-сторіці обласної ради, передає "Замкова гора".

"Це була подвійна операція з пересадки донорської нирки від спорідненого донора, а точніше від батька до сина. Нині обидва пацієнти почуваються добре.

"За минулий рік ми пройшли великий шлях: отримали ліцензію на трансплантацію від Міністерства охорони здоров’я, є рішення Кабінету Міністрів про включення нашої лікарні до переліку медичних закладів, що мають надавати медичну допомогу при трансплантації органів і тканин.І ось історична подія сталась. Дякую усім хто підтримував, дякую лікарям! Це дійсно революція"- зауважив генеральний директор КНП "Обласна клінічна лікарня імені О. Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради Богдан Леськів.

Нагадаємо, 12 травня, під час відкриття у медичному закладі відділення нефрології було анонсовано проведення в обласній лікарні цьогоріч першої операції з трансплантації нирки.
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