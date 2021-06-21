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У ДТП під Хорошевом під колесами автомобіля загинув пішохід

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 червня близько 00:40 на автошляху Хорошів – Яблунівка, неподалік с. Теренців Хорошівської територіальної громади. Унаслідок наїзду автомобілем загинув пішохід. Нині триває встановлення всіх обставин події, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Попередньо, водій автомобіля Dacia Logan, 35-річний житомирянин, рухаючись у напрямку смт Хорошева, вчинив наїзд на пішохода, який рухався по узбіччю у попутному напрямку.

У результаті ДТП пішохід, 26-річний місцевий житель, від отриманих травм загинув на місці події.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Шановні водії! Поліцейські закликають вас бути вкрай уважними під час поїздок транспортними засобами вночі. Пам’ятайте, що у темний час доби зростає ризик потрапити у ДТП через знижену видимість та перевтому. Відтак, відчуваючи потяг до сну чи погіршення самопочуття, зупиніться у безпечному місці, перепочиньте або зверніться по допомогу. Дбайте про себе та оточуючих.

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