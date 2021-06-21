За минулу добу на Житомирщині 9 нових випадків Covid-19
- 21.06.2021, 09:43,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 9 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, выд ускладнень, викликаних хворобою, померли двоє людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 21.06.2021 (за минулу добу – 20 червня) зареєстровано 9 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88292 випадки захворювання, 85924 людина одужала, 1781випадок закінчився летально.
рейтинг:
-
- 0
-