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За минулу добу на Житомирщині 9 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 9 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, выд ускладнень, викликаних хворобою, померли двоє людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 21.06.2021 (за минулу добу – 20 червня) зареєстровано 9 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88292 випадки захворювання, 85924 людина одужала, 1781випадок закінчився летально.
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