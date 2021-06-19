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На каменеобробному підприємстві працівнику на голову впала металева рейка - 30-річний чоловік у реанімації

18 червня до поліції від медиків надійшло повідомлення про ушпиталення до лікарні чоловіка з травмами, отриманими на підприємстві. Усі обставини події перевіряють працівники Коростишівського ВП. Розпочато кримінальне провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Повідомлення про подію надійшло близько 15:50.

Попередньо встановлено, що 30-річний житель с. Горловино на підприємстві по обробці граніту у с. Торчині Старосілецької територіальної громади отримав тяжку травму. Чоловікові на голову впала металева рейка.

Нині він у реанімаційному відділенні Коростишівської лікарні.
За вказаним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

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