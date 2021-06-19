На Житомирщині за минулу добу зареєстровано 20 нових підтверджених випадків COVID-19
- 19.06.2021, 09:25,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 20 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, выд ускладнень, викликаних хворобою, померла одна людина, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 19.06.2021 (за минулу добу – 18 червня) зареєстровано 20 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88270 випадків захворювання, 85891 людина одужала, 1770 випадків закінчились летально.
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