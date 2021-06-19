На Житомирщині троє випускників склали ЗНО на 200 балів
- 19.06.2021, 09:02,
- Житомирщина
Троє учасників ЗНО із Житомирської області зуміли набрати максимально можливу кількість балів, 200 балів випускники набрали із фізики та англійської мови, відповідна інформація оприлюднена на сайті ВРЦОЯО
, передає "Замкова гора"
.
200 балів набрали двоє випускників із Житомира - на максимальну кількість балів учениці 25-ого та першого ліцею Житомира склали тестування з англійської мови. Випускник загальноосвітньої школи №1 із Коростишева - відмінно він склав фізику.
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