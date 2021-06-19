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На Житомирщині троє випускників склали ЗНО на 200 балів

Троє учасників ЗНО із Житомирської області зуміли набрати максимально можливу кількість балів, 200 балів випускники набрали із фізики та англійської мови, відповідна інформація оприлюднена на сайті ВРЦОЯО, передає "Замкова гора".

200 балів набрали двоє випускників із Житомира - на максимальну кількість балів учениці 25-ого та першого ліцею Житомира склали тестування з англійської мови. Випускник загальноосвітньої школи №1 із Коростишева - відмінно він склав фізику.

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