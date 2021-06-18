У Житомирі скасували часові обмеження для проїзду пільговиків у громадському транспорті
- 18.06.2021, 17:29,
- Житомирщина
У Житомирі скасували часові обмеження для проїзду пільгових категорій громадян у громадському транспорті міста, відповідне рішення ухвалили під час виконкому міської ради, передає "Замкова гора"
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У ході засідання виконавчого комітету було скасовано пункт у рішенні виконкому від 18 червня минулого року, у якому зазначалось, що правом пільгового проїзду можна користуватись лише з 10:00 до 16:00.
"Від 1 липня буде діяти право на пільговий проїзд без обмежень по часу", - повідомив у ході виконкому заступник міського голови Олександр Шевчук.
"Це рішення буде вступати в силу з 1 липня у зв'язку з тим, що нам потрібно переналаштувати програмне забезпечення валідаторів і повідомити перевізників про зміни", - додав міський голова Сергій Сухомлин.
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