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На Житомирщині затримали вантажівку завантажену незаконно зрубаними березовими колодами

До поліції звернулись працівники Лугинського спеціального лісгоспу, які виявили несанкціоновану вирубку дерев. Неподалік місця події було затримано вантажівку з березовими колодами. Поліцейські проводять відповідну перевірку, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

17 червня до Коростенського РУ поліції надійшло повідомлення від лісівників, які близько 11:00 виявили в одному з кварталів лісгоспу ознаки несанкціонованої вирубки дерев. Неподалік від місця події правоохоронці затримали автомобіль ЗІЛ, завантажений деревиною. За кермом знаходився 41-річний житель Олевщини.

У транспортному засобі поліцейські виявили кілька десятків березових колод довжиною близько 3,5 метрів. Жодного маркування чи документів, які б підтверджували походження лісопродукції, водій не надав та від пояснень відмовився.

За таких обставин автомобіль з вантажем поліцейські вилучили. Нині триває з’ясування всіх обставин події.

Цього ж дня до Житомирського РУ поліції надійшло повідомлення від працівників Житомирського військового лісництва про виявлення у лісовому масиві, неподалік с. Тригір’я, незаконних порубок понад 20 дерев різних порід. Поліцейські нині встановлюють осіб, причетних до правопорушення.
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