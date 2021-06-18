Вища рада правосуддя звільнила суддю, яка очолювала Богунський районний суд Житомира
- 18.06.2021, 10:33,
- Житомирщина
17 червня 2021 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку, серед списку була і голова Богунського райсуду Житомира Гулак Наталія Анатоліївна, про це йдеться на сайті ВРП
, передає "Замкова гора"
.
"ВРП ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку: Гулак Наталію Анатоліївну – з посади судді Богунського районного суду міста Житомира", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що до звільнення Наталія Гулак очолювала Богунський районний суд Житомира.
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