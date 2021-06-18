» На Житомирщині під колесами автівки загинув велосипедист

На Житомирщині, на трасі "Київ-Чоп" під колесами автівки загинув велосипедист, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 червня близько 23:20 на 245 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Дідовичів.
Попередньо, водій автомобіля «Renault Kangoo», 29-річний житель Чернівецької області, рухаючись у напрямку м. Новограда-Волинського, здійснив наїзд на велосипедиста, 75-річного жителя Рівненської області, який перетинав проїжджу частину дороги.
Унаслідок ДТП пенсіонер від отриманих травм загинув на місці пригоди.
Нині триває встановлення всіх причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.