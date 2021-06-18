На Житомирщині станом на 18 червня зареєстровано 27 нових підтверджених випадків COVID-19
- 18.06.2021, 09:16,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 27 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, выд ускладнень, викликаних хворобою, померли четверо людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 18.06.2021 (за минулу добу – 17 червня) зареєстровано 27 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88250 випадків захворювання, 85859 людей одужали, 1778 випадків закінчились летально.
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