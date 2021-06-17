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На Житомирщині виявили та заблокували незаконний канал міграції іноземців до України

Контррозвідники СБУ заблокували канал нелегальної міграції іноземців та припинили їх незаконну легалізацію на території України. За цією "схемою" до України незаконно в’їхало майже три десятки іноземців, про це повідомили у пресслужбі СБУ області, передає "Замкова гора".

Вартість "послуг" для однієї особи-мігранта становила у середньому $10 тис. і залежала від «пакету» підроблених документів.

За даними слідства, злочинний бізнес організував уродженець однієї з країн Західної Азії. Для свого прикриття він створив декілька будівельних фірм у Житомирі і використовував їх виключно для виготовлення підроблених "офіційних" документів: віз, паспортів, посвідок на проживання іноземців в Україні.

До цієї схеми фігурант залучив двох спільників, які підшукували "клієнтів-будівельників" серед іноземців, зокрема вихідців з країн Близького Сходу, і супроводжували їх до України.

У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності учасників схеми.

За матеріалами СБУ організатору "трафіку" повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх учасників злочинної схеми і притягнення їх до відповідальності.
На Житомирщині виявили та заблокували незаконний канал міграції іноземців до України


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