Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:41 – Надія на довгоочікувану перемогу: сьогодні Україна у рамках Євро-2020 зіграє з Північною Македонією 
  • 09:37 – В Івано-Франківську в гуртожитку стався витік невідомої речовини, вісім підлітків потрапили в лікарню 
  • 09:35 – ВООЗ вивчає небезпечний варіант коронавірусу 
  • 09:32 – Китай запустив перший екіпаж на свою нову космічну станцію 
  • 09:28 – В Україні послабили карантин: що тепер дозволено 

На трасі Київ-Чоп легковик в’їхав у вантажівку, водій - у лікарні

На Житомирщині легковик врізався у причем вантажівки, водія легковика із травмами шпиталізували, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

ДТП сталась на 72 км автодороги Київ-Чоп, на Брусилівщині. Унаслідок автотрощі постраждав водій автомобіля "Форд Фокус". Обставини з’ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування.

Автопригода сталась 16 червня близько 07:00 поблизу с. Йосипівки Брусилівської територіальної громади.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Форд фокус», 36-річний житель Київської області, рухаючись у напрямок м. Києва, скоїв зіткнення з вантажним автомобілем «Рено Магнум» під керуванням 55-річного жителя Київщини, який рухався у попутному напрямку.

Унаслідок вказаної ДТП травми отримав водій легковика. Чоловіка доставили до обласної клінічної лікарні.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України, поліцейські встановлюють усі обставини та причини, що призвели до ДТП.
На трасі Київ-Чоп легковик в’їхав у вантажівку, водій - у лікарні
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» На Житомирщині легковик врізався у фуру, одна людина загинула
» На Житомирщині BMW врізався у вантажівку, водій легковика - у реанімації
» Під Бердичевом легковик врізався у відбійник: 1 людина загинула, 2 травмовано
» На Житомирщині бус зіштовхнувся із вантажівкою, одна людина у реанімації
» Під Житомиром у ДТП загинула пасажирка мотоцикла
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Надія на довгоочікувану перемогу: сьогодні Україна у рамках Євро-2020 зіграє з Північною Македонією
В Івано-Франківську в гуртожитку стався витік невідомої речовини, вісім підлітків потрапили в лікарню
В Україні послабили карантин: що тепер дозволено
Посол України в США зустрінеться з помічником Блінкена після переговорів Байдена і Путіна
РФ відреагувала на заяву Байдена щодо імовірності вступу України до НАТО
ВООЗ вивчає небезпечний варіант коронавірусу
Китай запустив перший екіпаж на свою нову космічну станцію
У Берліні понад 60 поліцейських постраждали під час спроби проінспектувати покинутий будинок
Над Африкою виявили хмару небезпечного газу
Словенія вдруге оголосила про завершення епідемії коронавірусу в країні
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора