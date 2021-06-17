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Житомирські прикордонники затримали літак, який вилетівши із Румунії, незаконно пересік кордон України та приземлився поблизу Бердичева

Житомирські прикордонники затримали літак, який вилетівши із Румунії, незаконно пересік кордон України та приземлився поблизу Бердичева, про це повідомили у пресслужбі Житомирського прикордонного загону, передає "Замкова гора".

Цієї ночі прикордонники Чернівецького загону зафіксували факт незаконного перетину державного кордону літаком з Румунії в Україну.

Оперативні співробітники Держприкордонслужби встановили місце ймовірного приземлення порушників – аеродром неподалік від міста Бердичів, що на Житомирщині.

На місце, підготовлене для посадки повітряного судна, прибули співробітники оперативно-розшукового підрозділу Житомирського прикордонного загону. Коли літак приземлився, правоохоронці висунулися для затримання. Помітивши наближення прикордонників, повітряне судно знову почало рух та піднялось у повітря. Невдовзі співробітники Житомирського загону затримали на аеродромі особу, яка з землі координувала дії екіпажу літака. Після чого АН-2 знову здійснив посадку.  

На борту літака було троє осіб, яких також затримано. Також під час огляду місця події виявлено радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації незаконного злету та посадки.

За даним фактом до компетентних органів надіслане повідомлення про виявлення правопорушення за ознаками ст.334 ККУ «Порушення правил міжнародних польотів» та ст.332-2 ККУ "Незаконне перетинання державного кордону України".

Обставини правопорушення з’ясовуються.
Житомирські прикордонники затримали літак, який вилетівши із Румунії, незаконно пересік кордон України та приземлився поблизу Бердичева




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