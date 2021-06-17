На Житомирщині викрили підпільне казино розташоване у приміщенні адміністративної будівлі, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
16 червня поліцейські Ємільчинського відділення поліції припинили функціонування нелегального грального закладу, розташованого по вул. Соборній. Відкрито кримінальне провадження.
В одному з адміністративних приміщень селища розташувався підпільний зал, вхід в який був з тильної сторони будівлі. Зовні ніщо не привертало увагу сторонніх очей: імітація ремонтних робіт та нескошена трава довкола. Однак, як повідомили поліцейським, усередину постійно ходять відвідувачі зовсім не схожі на будівельників.
Відтак працівники слідчо-оперативної групи відділення виїхали за вказаною адресою для перевірки. У приміщенні, двері якого поліцейські таки змусили відкрити, знаходились 27-річний адміністратор та 5 клієнтів.
Зафіксовані на місці події обставини свідчили, що бажаючим надавався доступ до азартних ігор через комп’ютерну техніку та мережу інтернет.
У результаті проведених слідчих дій із приміщення вилучили монітори та системні блоки, роутери, модем, флеш-накопичувач та інші свідчення протиправної діяльності.
Правова кваліфікація події – ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) КК України. Розпочато відповідні перевірки для встановлення організаторів та причетних осіб до ведення нелегальної діяльності.
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