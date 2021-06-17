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У Житомирі оголосили про підозру бухгалтерці філії банку, яка разом із спільниками, викрала з чужих рахунків понад 14 млн гривень

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури у порядку ч. 1 ст. 278 КПК України особі повідомлено про підозру у таємному викраденні чужого майна в особливо великому розмірі, несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, підробці засобів доступу до банківських рахунків та легалізації викрадених грошових коштів, вчинених у складі організованої групи (ч.ч. 4, 5 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 2,3 ст. 209 та ч.ч. 1, 2 ст. 361 КК України), про це повідомляє пресслужба прокуратури області, передає "Замкова гора".

За даними слідства, організованим головним бухгалтером однієї з банківських філій міста Житомира угрупованням, до складу якого увійшли ще троє раніше знайомих йому місцевих жителів, шляхом несанкціонованого доступу до автоматизованої банківської системи таємно викрадено грошові кошти.

Між учасниками угрупування були чітко розподілені ролі та сплановані усі дії: відкриття банківських рахунків, на які організатор перераховував викрадені кошти, підписання та подання до каси банку заяв на видачу та банківських квитанцій на отримання готівки, отримання коштів та їх легалізація.

Установлено, що протягом 2011 – 2016 років група вчиняла систематичне таємне викрадення грошових коштів, розміщених на внутрішньобанківських мультивалютних рахунках філії, завдавши банківській установі збитків на загальну суму понад 14 млн грн.

Аналогічні злочини інкримінуються також трьом співвиконавцям, про що їм 15.06.2021 органом досудового розслідування вручені повідомлення про підозру.

З метою забезпечення відшкодування спричинених збитків накладено арешт на дві квартири та один будинок підозрюваних, а також майнові права приватних товариств, що їм належать.
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