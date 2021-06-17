Протягом минулої доби на території області 12 нових випадків Covid-19
- 17.06.2021, 09:18,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 35 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 17.06.2021 (за минулу добу – 16 червня) зареєстровано 35 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88223 випадки захворювання, 85765 людей одужали, 1774 випадки закінчились летально.
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