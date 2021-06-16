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Влада Житомира хоче дозволити фірмі з Тернополя із статутним капіталом у 100 гривень збудувати торгівельний центр поблизу "Сінного" ринку

У Житомирі планують дозволити фірмі із Тернополя, статутний капітал якої складає 100 гривень, побудувати торгівельний центр поблизу "Сінного" ринку на вулиці Домбровського, відповідний проєкт рішення опублікували на сайті міської ради, передає "Замкова гора".

"Надати статус "вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу" земельній ділянці з кадастровим номером 1810136300:08:009:0015 за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, 27-б, визнавши вид використання земельної ділянки - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07), на термін - до зміни містобудівної документації м. Житомира. Дозволити департаменту містобудування та земельних відносин міської ради (Ігор Блажиєвський) надати містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва: “Нове будівництво торгівельного центру на власній земельній ділянці за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, 27-б", - йдеться у проєкті рішення.

Зазначимо, що за інформацією із відкритих джерел ПП "КІСЦ" зареєстрована у Тернополі за адресою вул. Кармелюка, 10. Директором є Лучкевич Любомир Ярославович, а статутний капітал підприємства складає 100 гривень. Основний вид діяльності - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

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