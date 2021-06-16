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Чоловіка, який скоїв замах жінку, а потім викрав та намагався згвалтувати її 5-річну онуку, засудили до 12 років ув'язнення

Жителя Олевського району ув’язнили на 12 років за особливо тяжкий злочин щодо 5-річної дитини та замах на вбивство її бабусі, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

Установлено, що злочини скоїв у квітні 2018 року неодноразово судимий 39-річний житель Олевського району.
Так, прийшовши із двома літрами спиртного у домоволодіння до сім’ї, де проживала 55-річна жінка, її донька та 5-річна онучка, спочатку допізна "гостював". Потім, у стані алкогольного сп’яніння, під час виникнення суперечки, накинувся на жінку та намагався задушити її (донька у той момент була відсутня). Коли ж потерпіла знепритомніла, обвинувачений, подумавши, що вона мертва, викрав з іншої кімнати 5-річну дівчинку, відніс її до лісу та вчинив дії сексуального характеру.

Своєї вини у скоєних злочинах обвинувачений не визнавав.

Натомість прокурором у суді було надано достатньо обґрунтованих доказів та беззаперечно доведено його вину.

Вироком Новоград-Волинського міськрайонного суду чоловіка визнано винним у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років. З дня затримання – 01.05.2018 – і дотепер фігурант справи перебуває під вартою
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