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На Житомирщині BMW врізався у вантажівку, водій легковика - у реанімації

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 червня близько 16:10 на 226 км автодороги Київ-Чоп. У результаті зіткнення легковика та вантажівки один з водіїв отримав травми, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Попередньо, 33-річний житель Закарпатської області, керуючи автомобілем "BMW" і рухаючись у напрямку м. Житомира, допустив зіткнення з вантажівкою "DAF" під керуванням 56-річного жителя Новограда-Волинського, який рухався у попутному напрямку.

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримав водій легковика та був ушпиталений до реанімаційного відділення Новоград-Волинської лікарні.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває подальше встановлення обставин події.

На Житомирщині BMW врізався у вантажівку, водій легковика - у реанімації
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