На об'їздній Житомира виявили нелегальний склад із дизельним пальним - вилучили понад 15 тон фальсифікату

Під Житомиром виявили склад із нелегальним дизельним пальним, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".
Установлено, що група осіб на території Житомирського району впродовж тривалого часу здійснювали незаконний збут фальсифікованого дизельного пального.
При цьому, вказані особи, не маючи дозвільних документів та не будучи зареєстрованими як фізичні особи-підприємці, використовуючи заходи конспірації, організували незаконну базу зберігання фальсифікату на окружній дорозі міста Житомира поруч з приміщенням шиномонтажу.
Крім того, спеціально переобладнали мікроавтобуси для здійснення такої незаконної діяльності.
У вівторок, 15 червня, у межах досудового розслідування, прокурорами обласної прокуратури спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України проведено низку санкціонованих обшуків у місцях незаконного зберігання дизельного пального, на точках реалізації та за місцем проживання фігурантів справи.
За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено значну партію - більше 15 тонн – фальсифікованого дизельного пального, вартістю понад один мільйон гривень, три переобладнані транспортні засоби, обладнання для зберігання та збуту пального.
За попередніми підрахунками, добовий оборот ділків становив понад 200 тис. грн. Наразі відібрано зразки вилученої продукції для проведення відповідних експертиз, за результатами яких буде вирішено питання про притягнення винних осіб до відповідальності.
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