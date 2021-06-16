Протягом минулої доби на території області 12 нових випадків Covid-19
- 16.06.2021, 12:00,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 12 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 16.06.2021 (за минулу добу – 15 червня) зареєстровано 12 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88188 випадків захворювання, 85679 людей одужали, 1774 випадки закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-