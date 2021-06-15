Житомирщина отримала 45 нових автомобілів "швидкої допомоги"

Сьогодні, 14 червня, ще 45 сучасних автомобілів "швидкої допомоги" поповнили автопарк комунального некомерційного підприємства “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Житомирської обласної ради, про це повідомили у пресслужбі Житомирської ОДА, передає "Замкова гора".
За інформацією Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА, 20 спеціалізованих автомобілів "швидкої допомоги" класу В Сітроєн-Джампер придбані підприємством за кошти Національної служби здоров’я України для бригад екстреної медичної допомоги Бердичівського, Житомирського, Коростенського та Новоград-Волинського районів області.
11 спеціалізаваних автомобілів "швидкої допомоги№ класу С (реанімобіль) надійшли до КНП відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2021 року № 504 "Про розподіл спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів В і С для забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" для бригад екстреної медичної допомоги/підстанцій у містах Житомир (три), Бердичів (два), Коростень (два), Новоград-Волинський (два), Малин (один) та Житомирського району (один).
Також згідно із зазначеним наказом придбано 14 спеціалізованих автомобілів "швидкої допомоги" класу В, зокрема:
-автомобіль Рено-Мастер для центральної підстанції у м. Житомирі (всього 4); -автомобілі Сітроєн-Джампер (всього 10)
Загальна вартість придбаних автомобілів складає понад 80 мільйонів гривень. Швидкі обладнані необхідними засобами надання екстреної допомоги.
Протягом 2020 року автопарк обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поповнився вже 20 новими швидкими класу В Сітроєн-Джампер, які були придбані за кошти Національної служби здоров’я України.
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