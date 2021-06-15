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У Житомирі розшукують 15-річну дівчину, яка втекла із центру соціально-психологічної реабілітації

У Житомирі розшукують 15 річну Шиманську Вікторію Іванівну, жительки КУ обласного центру соціально-психологічної реабілітації діте "Сонячний дім" м. Житомира, про це повідомили на Facebook-сторінці "Розшук дітей ГУНП у Житомирській області", передає "Замкова гора".

Відомо, що 13.06.2021 дівчина самовільно залишила місце свого проживання та до теперішнього часу місце її знаходження невідомо.

Прикмети зниклої: на вигляд 16 років, середньої статури, волосся руде.
Була одягнена: спортивний костюм з леопардовим принтом.
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