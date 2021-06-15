За минулу добу на Житомирщині виявлено 9 нових випадків Covid-19
- 15.06.2021, 11:00,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 9 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померла одна людина, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 15.06.2021 (за минулу добу – 14 червня) зареєстровано 9 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88176 випадків захворювання, 85598 людей одужали, 1774 випадки закінчились летально.
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