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На Житомирщині нетверезий водій на "Жигулях" злетів у кювет та перекинувся, жінка та двоє дітей, які були в машині - у лікарні

Унаслідок перекидання автомобіля ВАЗ травми отримали водій та пасажири, серед яких двоє дітей. Нині вони перебувають в реанімаційному відділенні місцевої лікарні, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 червня близько 18:00 неподалік с. Підлубів Ємільчинської територіальної громади Новоград-Волинського району.

Попередньо, водій автомобіля ВАЗ-21013, 31-річний житель району, рухаючись автошляхом, не впорався з керування, з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся.

У результаті водій отримав травми, що не потребували ушпиталення. Також у салоні транспортного засобу знаходились троє пасажирів: 28-річна місцева жителька та двоє її дітей. У жінки медики діагностували перелом руки. А 5-річну дівчинку та 2-річного хлопчика з травмами різного ступеню тяжкості ушпиталили до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Під час обстеження було засвідчено стан алкогольного сп’яніння водія (1,85 проміле). Чоловіка затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України та нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
На Житомирщині нетверезий водій на "Жигулях" злетів у кювет та перекинувся, жінка та двоє дітей, які були в машині - у лікарні

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