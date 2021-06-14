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У Житомирі змінять мережу громадського транспорту

У Житомирі змніять мережу руху громадського транспорту міста - додадуться нові маршрути, а деякі із вже існуючих змінять, про це повідомили у пресслужбі міської ради, "Замкова гора".

-З’являється новий автобусний маршрут Крошня-Богунія-Корбутівка. Раніше подібний маршрут існував, однак пролягав через центр. Автобусний маршрут №3 напряму сполучатиме Крошню та Богунію через проспект Незалежності.

-З’явиться новий тролейбусний маршрут на Корбутівку: окрім №15 А, який зв’язує Корбутівку, вокзал та вул. Космонавтів, з’явиться №15 - Корбутівка – Київська – Польова – Велика Бердичівська. Тепер Корбутівка буде з’єднуватись не тільки з Київською, а й з Великою Бердичівською та Бульваром.

-Тролейбусний маршрут №4, що курсує з Крошні, буде подовжено до Польової (Крошня – Космонавтів).

-Буде відновлено маршрут 4А.

-Маршрут №44 рухатиметься по-новому: міське кладовище – Велика Бердичівська - Вітрука - Сльоти - вул. Бориса Тена. Також вулиці Бориса Тена та М. Шептицького, що на Богунії, сполучатиме маршрут №11.

-Маршрут №5 рухатиметься так: Майдан Сосновий – майдан Путятинський.

При формуванні змін до маршрутів було враховано думку мешканців міста та пріоритетність міського електротранспорту. Зміни до мережі були попередньо опрацьовані на депутатських комісіях та будуть внесені на розгляд виконавчого комітету міської ради.
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