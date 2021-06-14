Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 08:07 – У Bihus.Info опублікували всі 36 годин скандальних "плівок Медведчука" 
  • 08:03 – Меркель обговорила з Байденом його майбутню зустріч із Путіним і "Північний потік 2" 
  • 08:01 – В Японії заявили про проблеми з серцем у чоловіків після вакцини Pfizer 
  • 07:58 – Лідери G7 вимагають покарати винних у збитті літака МАУ в Ірані 
  • 07:55 – Байден прибув до Брюсселя, де очікується саміт НАТО 

На Житомирщині фура злетіла з траси, виїхала в кювет та перекинулась - водій вантажівки отримав травми

На Житомирщині фура вилетіла з дороги у кювет та перекинулась, внаслідок ДТП водій вантажівки отримав травми, цб інформацію кореспонденту "Замкової гори" підтвердила речниця патрульної поліції області Тетяна Носадчук.

Аварія сталась сьогодні зранку на 156 кілометрі автодороги "Київ-Чоп".

"Водій 1963 р.н., що проживає на Закарпатті, керуючи автомобілем MERCEDES-BENZ з напівпричепом не дотримався безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та здійснив перекидання у кювет", - повідомила Тетяна Носадчук.

Водія вантажівки із травмами з місця події ушпиталили до лікарнію.
На Житомирщині фура злетіла з траси, виїхала в кювет та перекинулась - водій вантажівки отримав травми
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» На Житомирщині фура зіштовхнулась із Нісаном, злетіла у кювет та перекинулась, водія шпиталізували
» На трасі "Київ-Чоп" у Житомирській області фура злетіла у кювет та перекинулась
» На Житомирщині BMW на слизькій дорозі в'їхав у калюжу, після чого протаранив колесовідбійник та злетів у кювет
» На Житомирщині іномарка на мокрій дорозі вилетіла в кювет та перекинулась - водій отримав травми
» На Житомирщині фура врізалась у паркан, загинув громадянин Білорусі
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
У Bihus.Info опублікували всі 36 годин скандальних "плівок Медведчука"
Помер хореограф Григорій Чапкіс
Україна програла Нідерландам з рахунком 2:3 в матчі футбольного Євро-2020
Ляшко повідомив, що у червні Україна матиме майже 4 мільйони доз вакцини від COVID-19
Зеленський підписав закон, який скасовує штрафи за заборгованість по кредитам для жителів прифронтової зони
Меркель обговорила з Байденом його майбутню зустріч із Путіним і "Північний потік 2"
В Японії заявили про проблеми з серцем у чоловіків після вакцини Pfizer
Лідери G7 вимагають покарати винних у збитті літака МАУ в Ірані
Байден прибув до Брюсселя, де очікується саміт НАТО
Стрілянина в штаті Джорджія: двоє людей загинуло, ще восьмеро – поранені
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора