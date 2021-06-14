На Житомирщині фура злетіла з траси, виїхала в кювет та перекинулась - водій вантажівки отримав травми

На Житомирщині фура вилетіла з дороги у кювет та перекинулась, внаслідок ДТП водій вантажівки отримав травми, цб інформацію кореспонденту "Замкової гори" підтвердила речниця патрульної поліції області Тетяна Носадчук.
Аварія сталась сьогодні зранку на 156 кілометрі автодороги "Київ-Чоп".
"Водій 1963 р.н., що проживає на Закарпатті, керуючи автомобілем MERCEDES-BENZ з напівпричепом не дотримався безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та здійснив перекидання у кювет", - повідомила Тетяна Носадчук.
Водія вантажівки із травмами з місця події ушпиталили до лікарнію.
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