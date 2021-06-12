У Житомирі легковик влетів у зупинку громадського транспорту, одна людина отримала травми

У Житомирі легковик влетів у зупинку громадського транспорту, де в цей час перебували люди, внаслідок ДТП один із перехожих отримав травми, цю інформацію кореспонденту "Замкової гори" підтвердила речниця патрульної поліції області Тетяна Носадчук.
Аварія сталась вчора близько 23:50 на проспекті Миру.
"Водій рухався на автомобілі Toyota Carina по проспекту Миру,8, не впорався з керуванням,виїхав на зустрічну смугу руху та в'їхав в зупинку громадського транспорту, де здійснив наїзд на чоловіка 1976 року народження", - повідомила Тетяна Носадчук.
Постраждалого чоловіка із травмами доправили до лікарні.
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