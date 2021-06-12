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У Житомирі розпочав роботу центр вакцинації

У Житомирі розпочав свою роботу центр вакцинації, який облаштували на базі школи №6 у спортзалі, повідомляє кореспондент "Замкової гори" з місця події.

Центр облаштували у спортзалі школи №6. Він працюватиме у вихідні дні, а вакцинації проводитимуть 10 медичних бригад. Щеплення тут отримують ті, хто записався через додаток "Дія" або ж за допомогою "гарячої" лінії МОЗ. Окрім того, другу дозу вакцини отримують медичні працівники, які робили щеплення три місяці тому.

"Сьогодні ми робимо друге щеплення вакциною Astra Zeneca - це медичні працівники, які щепилися три місяці тому і через 90 днів ми робимо другу вакцину. І першою дозою щепимо - це CoronoVak вакцина, її отримують люди, які записались через Дію або "гарячу" лінію. Наш центр вакцинації розрахований робити до тисячі доз впродовж двох вихідних - суботи та неділі. У нас тут 10 бригад працює, тому ми готові задовольнити всі потреби міста. На сьогоднішщній день по додатку "Дія" у нас обдзвонено близько шестисот чоловік і на другу дозу вакцинації запрошено 250 людей", - зазначив директор центру ПМСД Віктор Шрамко.
У Житомирі розпочав роботу центр вакцинації



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