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Протягом минулої доби на Житомирщині зафіксовано 26 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 26 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли двоє людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 12.06.2021 (за минулу добу – 11 червня) зареєстровано 26 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 88109 випадків захворювання, 85435 людей одужали, 1772 випадки закінчились летально.
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