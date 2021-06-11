На Житомирщині у ставку втопився чоловік
- 11.06.2021, 10:08,
- Житомирщина
На Житомирщині у ставку втопився чоловік 1981 року народження, про це повдіомили в управлінні цивільного захисту наслення Житомирської ОДА, передає "Замкова гора"
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Інцидент трапився 9 червня у Коростенському районі (Малинська ТГ). У місцевому ставку села Рудня Вороб’ївська під час вилову риби втопився чоловік, 1981 року народження. 10 червня працівниками Житомирської обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби тіло потопельника було вилучено з води.
Наразі з'ясовуються обставини надзвичайної події.
Зазначимо, цьогоріч на водних об'єктах області загинуло вже 8 осіб та ще 2 - врятовано.
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