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На Житомирщині завершують капітальний ремонт восьми кілометрів траси за 90 млн гривень

На Житомирщині завершуються роботи з капітального ремонту ділянки дороги С 061501 Олевськ – Покровське км 0+000 – км 8+000, про це повідомили у пресслужбі Житомирської ОДА, передає "Замкова гора".

Як повідомляє Департамент регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації, для забезпечення необхідного рівня безпеки дорожнього руху та доведення ділянки до нормативних параметрів дороги проєкт передбачає:

-влаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші С-7 8 000 м;
-влаштування покриття із асфальтобетону товщиною шару 0,07 м – 8 000 м;
-влаштування тротуарів шириною 1,5 м;
-подовження та укріплення водопропускних труб;
-влаштування бар’єрного огородження в місцях розташування безнапірних водопропускних труб та в місцях влаштування шикан;
-встановлення нових технічних засобів організації дорожнього руху (знаків, сигнальних стовпчиків, розмітки та ін.).

Станом на 10.06.2021 виконано:

-підготовчі роботи (100%);
-влаштування а/б покриття (100%);
-влаштування тротуарів (100%);
-ремонт штучних споруд (50%);
-нанесення розмітки, встановлення дорожніх знаків (10%).

Зазначимо, що загальна кошторисна вартість: 90 348,979 тис. грн. Обсяг фінансування на 2021 рік – 81 351,277 тис. грн.
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