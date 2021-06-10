На Житомирщині через розряд блискавки згорів сарай

9 червня о 13:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській будівлі в с. Нові Сали Житомирського району. Про це рятувальників сповістила жінка, яка проживає по сусідству. Вона першою побачила, що палає сарай. Господині обійстя на момент загоряння не було, що відтягнуло своєчасне сповіщення про подію, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".
По прибуттю вогнеборців до місця виклику було встановлено, що зайнялась дерев’яна господарська будівля загальною площею 40 кв. м. Через сильні пориви вітру вогонь швидко розповсюджувався і вже перекинувся на дах оселі та сінник.
Силами бійців ДСНС о 13:55 пожежу локалізовано, а о 15:40 ліквідовано. Вогнем знищено сарай, дах житлового будинку та 0,5 т сіна. Тривалий час знадобився рятувальникам для розбирання зруйнованих полум’ям конструкцій, розтягування грубих кормів та проливання їх водою. Подальшого розповсюдження вогню не допущено.
Попередньо встановлено, що причиною пожежі став розряд блискавки. Загалом до ліквідації надзвичайної події залучалось 5 чоловік особового складу на 1 пожежному авто.
Також упродовж минулої доби вогнеборці ліквідували ще дві пожежі на території Житомирського району. Зокрема, в с. Карпівці горіла недіюча будівля тамтешнього товариства, де згоріло 1,5 кв. м сміття в прибудові. А в с. Троковичі вогнеборці врятували від знищення дім. Крім того, у Бердичеві триває гасіння сміття на полігоні твердих побутових відходів. Наразі залишається горіння окремими осередками на площі близько 400 кв. м.
Внаслідок усіх пожеж загиблих та травмованих не виявлено. Причини загорянь встановлюють фахівці.
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