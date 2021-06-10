Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:31 – Перша у світі країна офіційно визнала Bitcoin платіжним засобом 
  • 09:28 – В Україні з 10 червня запускають електронні трудові книжки 
  • 09:26 – Байден закликав Путіна не втручатися в справи демократичних країн 
  • 09:23 – В Україні 10 червня пишуть ЗНО з біології: що треба знати 
  • 09:21 – Винищувач ВПС Болгарії розбився під час навчань в чорному морі 

На Житомирщині жінка потрапила до лікарні після самостійних пологів, у її будинку знайшли мертве немовля

9 червня до лікарні у селищі Любарі була госпіталізована жителька одного із сіл місцевої громади, як з’ясувалось невдовзі, з післяпологовими ускладненнями. В її обійсті поліцейські виявили захованим у ковдру тіло новонародженої дитини. Розпочато розслідування обставин, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

До Любарського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 37-річної жінки. Зі слів лікарів, вона мала серйозне ускладнення після самостійних пологів. Сама пацієнтка через свій стан чітких пояснень дати не змогла.

За адресою її проживання прибули поліцейські слідчо-оперативної групи. Під час огляду обійстя правоохоронці виявили тільце новонародженої дівчинки, замотане у ковдру.

За попереднім висновком судово-медичних експертів, дитина народилась живою. Причину смерті буде встановлено після проведення гістологічної експертизи.

Відомо, що породілля уже має на вихованні трьох неповнолітніх дітей. На обліку у лікарів з новою вагітністю жінка не перебувала і про свій стан також нікому не розповідала.

Наразі у рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України триває з’ясування усіх обставин.

рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Коростишеві поліцейські направили до суду обвинувальний акт щодо смерті породіллі
» На Житомирщині чаркування закінчилось вбивством, тіло загиблого кілька днів ховали у сараї
» На Житомирщині чоловік забив до смерті товариша по чарці, а його тіло намагався сховати
» У Попільні під час побутової сварки чоловік проламав череп своїй співмешканці
» На Житомирщині через ревнощі двоє молодиків побили 39-річного чоловіка
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
В Україні з 10 червня запускають електронні трудові книжки
В Україні 10 червня пишуть ЗНО з біології: що треба знати
Українці зможуть спостерігати "вогняне кільце" сонячного затемнення
ЦВК офіційно зареєструвала Вірастюка народним депутатом
Держсекретар: Штати підтримують членство України в НАТО
Перша у світі країна офіційно визнала Bitcoin платіжним засобом
Байден закликав Путіна не втручатися в справи демократичних країн
Винищувач ВПС Болгарії розбився під час навчань в чорному морі
Фонд та штаби Навального визнали екстремістами, їхнє майно передали у власність РФ
Євросоюз завершує підготовку санкцій проти Білорусі – Боррель
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора