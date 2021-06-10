На Житомирщині жінка потрапила до лікарні після самостійних пологів, у її будинку знайшли мертве немовля

9 червня до лікарні у селищі Любарі була госпіталізована жителька одного із сіл місцевої громади, як з’ясувалось невдовзі, з післяпологовими ускладненнями. В її обійсті поліцейські виявили захованим у ковдру тіло новонародженої дитини. Розпочато розслідування обставин, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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До Любарського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 37-річної жінки. Зі слів лікарів, вона мала серйозне ускладнення після самостійних пологів. Сама пацієнтка через свій стан чітких пояснень дати не змогла.
За адресою її проживання прибули поліцейські слідчо-оперативної групи. Під час огляду обійстя правоохоронці виявили тільце новонародженої дівчинки, замотане у ковдру.
За попереднім висновком судово-медичних експертів, дитина народилась живою. Причину смерті буде встановлено після проведення гістологічної експертизи.
Відомо, що породілля уже має на вихованні трьох неповнолітніх дітей. На обліку у лікарів з новою вагітністю жінка не перебувала і про свій стан також нікому не розповідала.
Наразі у рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України триває з’ясування усіх обставин.