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У Житомирі група нелегальних "бізнесменів" продавали фальсифікований алкоголь: у гаражах виявили 1,5 тонни спиртного

У Житомирі група нелегальних "бізнесменів" продавали фальсифікований алкоголь: у гаражах виявили 1,5 тонни спиртного, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

Установлено, що група місцевих жителів, щонайменше семеро осіб, протягом 2020-2021 років, не маючи відповідних офіційних дозволів, незаконно розповсюджували підакцизні товари сумнівної якості на території Житомирської області.

Наразі обласною прокуратурою спільно із слідчими податкової міліції області на території Бердичівського та Чуднівського районів проведено низку обшуків у гаражних приміщеннях, де зберігалася з метою реалізації незаконно виготовлена алкогольна продукція.

Під час обшуків виявлено та вилучено майже 1,5 тонн фальсифікованого алкоголю, грошові кошти від незаконної діяльності на суму майже 40 тис. грн, мобільні телефони, чорнові записи, 4 транспортні засоби, якими здійснювалося перевезення алкоголю.

На даний час готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.

Злочинну діяльність викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури слідчими податкової міліції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в області Департаменту Нацполіції України.

Досудове розслідування триває, встановлюються обставини скоєння злочину та причетність інших осіб.
У Житомирі група нелегальних "бізнесменів" продавали фальсифікований алкоголь: у гаражах виявили 1,5 тонни спиртного

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