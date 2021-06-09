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На Житомирщині блискавка влучила у дівчину, яка розмовляла по телефону

На Житомирщині блискавка влучила у дівчину 2006 року народження, про це повідомили в управлінні цивільного захисту населення Житомирської ОДА, передає "Замкова гора".

У колишньому Ємільчинському районі в результаті удару блискавки постраждала дівчина, 2006 року народження.
Подія сталась у вівторок, 8 червня, в с. Малий Кривотин. Блискавиця уразила дівчину в хаті під час розмови по мобільному телефону. Постраждалу госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної лікарні. Наразі вона знаходиться в травматологічному відділенні лікувального закладу. Стан її здоров'я середнього ступеня важкості.

Зазначимо, це вже другий випадок, який стався цьогоріч. Від удару блискавки постраждав 42-річний мешканець Житомирського району.
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