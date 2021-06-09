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На Житомирщині у лісосмузі виявили схрон із боєприпасами

Співробітники Служби безпеки України виявили на Житомирщині арсенал військових боєприпасів, які, ймовірно, привезено із району АТО/ООС, про це повідомили у пресслужбі відомства, передає "Замкова гора".

Засоби ураження було приховано у замаскованому схроні, розташованому в лісосмузі за декілька кілометрів від одного з сіл Житомирського району.
Правоохоронці вилучили зі схованки:
-дві реактивні протитанкові гранати «РПГ-18»;
-десять ручних гранат «Ф-1»;
-три ручні гранати «РГД-5»;
-13 запалів УЗРГМ;
-майже 400 набоїв калібром 5,45 мм.

Засоби ураження направлено для проведення балістичної і вибухотехнічної експертиз.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження військових засобів ураження, особи, причетні до облаштування схрону, та мета подальшого застосування арсеналу.

На Житомирщині у лісосмузі виявили схрон із боєприпасами
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