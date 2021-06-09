У селі на Житомирщині 17-річна дівчина покінчила життя самогубством
- 09.06.2021, 09:14,
- Житомирщина
У селі на Житомирщині 17-річна дівчина покінчила життя самогубством, цю інформацію кореспонденту "Замкової гори"
підтвердила речниця ГУНП області Алла Ващенко.
Повідомлення про самогубство до поліції надійшло вчора ввечері. Подія сталась у с. Немильня Новоград-Волинського району.
"У ході огляду місця події було виявлено тіло дівчини 2004 року народження. Нині призначено судово-медичну експертизу", - повідомила Алла Ващенко.
За інформацією із власних джерел дівчина повісилась.
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