Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 08:56 – Євросоюз завершує підготовку санкцій проти Білорусі – Боррель 
  • 08:54 – США і ЄС планують відновлення розслідування джерела появи коронавірусу – Bloomberg 
  • 08:51 – Держсекретар: Штати підтримують членство України в НАТО 
  • 08:48 – У суді озвучили єдину версію аварії МН17 
  • 08:44 – Зіткнення потягів у Пакистані: кількість загиблих збільшилася до 62 

За минулу добу на Житомирщині 16 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 16 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли двоє людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 09.06.2021 (за минулу добу – 08 червня) зареєстровано 16 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87988 випадків захворювання, 85139 людей одужали, 1764 випадки закінчились летально.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» За минулу добу на Житомирщині 49 нових випадків Covid-19
» За минулу добу на Житомирщині 75 нових випадків захворювання на Covid-19
» За минулу добу на території області 29 нових випадків Covid-19
» За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 107 випадків захворювання на Covid-19
» За минулу добу на Житомирщині 30 нових випадків Covid-19
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Держсекретар: Штати підтримують членство України в НАТО
У суді озвучили єдину версію аварії МН17
Цілодобові ресторани, масові заходи: Кабмін послабив карантин
Зеленський і Байден провели предметні переговори
З початку поточної доби бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали
Євросоюз завершує підготовку санкцій проти Білорусі – Боррель
США і ЄС планують відновлення розслідування джерела появи коронавірусу – Bloomberg
У суді озвучили єдину версію аварії МН17
Зіткнення потягів у Пакистані: кількість загиблих збільшилася до 62
Шкодить морському життю та рибальству: Мармурове море у Туреччині покрилося слизом
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора