За минулу добу на Житомирщині 16 нових випадків Covid-19
- 09.06.2021, 09:04,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 16 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли двоє людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 09.06.2021 (за минулу добу – 08 червня) зареєстровано 16 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87988 випадків захворювання, 85139 людей одужали, 1764 випадки закінчились летально.
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