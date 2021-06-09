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У поліції розповіли подробиці затримання чоловіка, якого підозрюють у розстрілі подружжя в селі Житомирської області

59-річного жителя с. Вишневого правоохоронці обґрунтовано підозрюють у вчиненні тяжких злочинів. У результаті слідчо-розшукових дій поліцейські вилучили докази причетності чоловіка до розстрілу подружжя та до інших кримінальних діянь. Нині він під вартою, про це повідомили у пресслужбі ГУНП області, передає "Замкова гора".

Нагадаємо, уночі 8 червня у с. Грубському Коростишівської громади Житомирського району хтось стріляв у подружжя через вікно їх будинку. Унаслідок отриманих вогнепальних поранень 47-річний чоловік загинув на місці, а його 39-річну дружину у тяжкому стані доставили до лікарні. Їх 12-річна донька, яка у цей час відпочивала в іншій кімнаті, на щастя, не постраждала.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та відділу поліції №2 (м. Коростишів) ГУНП, експертно-криміналістична лабораторія МВС, кінологи та інші підрозділи поліції, у тому числі спеціального призначення.

Урешті, за кілька годин кропіткої роботи оперативники кримінальної поліції отримали інформацію, що до події може бути причетний житель сусіднього села. Він був знайомий із загиблим, а останнім часом мав до нього претензії нібито через боргові зобов’язання. У результаті перевірки з’ясувалось, що 59-річний житель с. Вишневого був власником мисливської зброї. Відтак бійці КОРДу затримали чоловіка за місцем його проживання.

"В обійсті, де мешкав підозрюваний, поліцейські провели невідкладний обшук і вилучили у ході слідчих дій докази протиправної діяльності чоловіка. Серед знайденого – зброя різного калібру та її складові частини, різнокаліберні набої, порох і дріб, інші боєприпаси. Під час спілкування з поліцейськими не відразу визнав причетність до нічного розстрілу подружжя у сусідньому селі", - повідомив начальник Головного управління Нацполіції в області Юрій Олійник.

Згодом у сховку у чагарнику правоохоронці виявили і мопед, яким уночі пересувався підозрюваний, і рюкзак зі зброєю та боєприпасами. У ноші були автомат АКСУ калібру 5,45 та дві ручні гранати.

Фахівці-балісти Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС в області проведуть експертне дослідження вилучених зброї, боєприпасів і вибухонебезпечних сумішей.

Нині чоловік затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Усі обставини з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Також вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Усі слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Коростишівської окружної прокуратури.

За сукупністю вчинених тяжких злочинів чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

У поліції розповіли подробиці затримання чоловіка, якого підозрюють у розстрілі подружжя в селі Житомирської області


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