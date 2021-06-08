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У Житомирі вночі на Східній горіла літня кухня, із численними опіками до лікарні шпиталізували чоловіка

У Житомирі вночі на Східній горіла літня кухня, із численними опіками до лікарні шпиталізували чоловікаУ Житомирі через пожежу у літній кухні численні опіки отримав чоловік, про це повідомили в управлінні цивільного захисту Житомирської ОДА, передає "Замкова гора".

Пожежа сталася сьогодні після опівночі в м. Житомир на вул. Східній -горіла цегляна літня кухня. Вогнем знищено домашнє майно в кімнаті та пошкоджено перекриття на площі 12 м². Під час пожежі отримав травми чоловік, 1970 року народження, якого з опіками ІІ ступеня тулуба та нижніх кінцівок госпіталізовано до опікового відділення Житомирської обласної клінічної лікарні. На гасіння пожежі залучались вогнеборці 2 пожежно-рятувальної частини.

Наразі причини виникнення займання встановлюються фахівцями.
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