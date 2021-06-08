На Житомирщині фура зіштовхнулась із Нісаном, злетіла у кювет та перекинулась, водія шпиталізували

На трасі "Київ-Чоп" фура виїхала на зустрічну смугу, зіштовхнулась із Нісаном, після чого злетіла у кювет та перекинулась, внаслідок аварії травми отримав водій вантажівки, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора"
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8 червня, близько 7-ї години, інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення, що на автомобільній дорозі Київ - Чоп трапилась ДТП з потерпілими за участі вантажного автомобіля Man та Nissan.
Як встановили патрульні поліцейські, водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу руху, здійснив зіткнення з автомобілем Nissan, після чого вантажний автомобіль з'їхав до кювету.
Водія вантажного транспортного засобу ушпиталили.